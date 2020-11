CDMV et EDV : l'union fait la force

Rassembler encore et encore !



C'est dans ce but que le Collectif de Défense des Métiers du Voyage (CDMV) et les Entreprises du Voyages (EDV) ont organisé une rencontre virtuelle via Zoom qui a rassemblé plus de 170 participants.



"Je suis très heureux de participer à cette réunion, c'est l'occasion pour moi surtout de vous écouter" a lancé Jean-Pierre Mas Président des EDV en préambule à l'attention des membres du CDMV. "J'entends qu'il pourrait y avoir une forme de concurrence entre nous, je vous le dis cela ne m'intéresse pas. Vous êtes un aiguillon qui nous force à réagir et qui nous apporte de nouvelles réflexions " a t-il ajouté.



Pour Valérie Boned, ce collectif qui rassemble plus de 4100 membres gérants, mandataires et salariés sur Facebook est aussi un nouveau moyen d'informer et de relayer les actions du syndicat à une nouvelle cible.



Elle a ainsi rappelé toutes les mesures obtenues depuis le début de la crise : l'ordonnance du 25 mars 2020, la prise en charge de l'activité partielle à 100%, l'exonération des charges sociales, la mise en place du fonds de solidarité...



"Il ne faut pas hésiter à faire des demandes et à pousser toutes les portes pour obtenir des aides" a-t-elle rappelé.