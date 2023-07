CFC : le Renaissance à Marseille le 14 septembre

La cérémonie de baptême du Renaissance a eu lieu le 28 juin 2023.



A cette occasion, c'est l’actrice française Anne Parillaud, marraine du navire qui l'a baptisé. A bord on y trouve : cinq restaurants, plusieurs salons et bars, deux piscines et un casino.



Les passagers peuvent également se dépenser dans une salle de fitness et récupérer dans un spa doté de 8 cabines.



Enfin pour les spectacles, un grand auditorium met la francophonie est à l'honneur.