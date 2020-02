CLIA s'engage sur le GNL et les émissions de soufre

L'association professionnelle CLIA se prépare à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2020 de nouvelles règles de l'Organisation Maritime Internationale (OMI).



Lors d'une conférence téléphonique le 28 février 2020, deux experts de l’association – Brian Salerno, Vice-président senior pour la politique maritime, et Donnie Brown, Vice-président pour la politique maritime ont rappelé que les progrès réalisés ces dernières années par l’industrie de la croisière vont au-delà des exigences de l'OMI pour 2020 et que les orientations prises par le secteur pour le futur sont ambitieuses.



Les principaux engagements évoqués concernent le nouveau plafond de la teneur en soufre du fuel-oil utilisé à bord des navires qui est désormais passé de 3,50 % à 0,50 %, conformément à la nouvelle réglementation de l’OMI pour 2020.



Le secteur des croisières a pris trois mesures principales pour répondre aux nouvelles exigences de l'OMI : l'utilisation de système d’épurations des gaz d’échappement (scrubbers ou EGCS), du gaz naturel liquéfié (GNL) et du carburant conforme dont la teneur en soufre est inférieure

ou égale à 0,5 %.



Sur le GNL, deux navires de compagnies adhérant à la CLIA, utilisent actuellement le GNL comme propulsion principale. 25 autres navires utilisant cette technologie ont été commandés et sont, pour certains, déjà en construction.