CWT : Jim Abrahamson, nouveau président du conseil d'administration

Alan Bowers - président du comité d'audit et des finances



Il est actuellement administrateur non exécutif au sein des conseils d'administration de CorePoint Lodging, Inc., Ocwen Financial Corp et Walker & Dunlop Inc..



Il était également auparavant administrateur non exécutif de La Quinta Holdings. Alan est un ancien président, chef de la direction et membre du conseil d'administration de Cape Success, LLC, (une entreprise de services de dotation en personnel et de solutions informatiques soutenues par des capitaux privés), MarketSource Corporation (une société de services de marketing et de soutien aux ventes) et MBL Life Assurance Société.



Il est expert-comptable depuis 1978 et a exercé les fonctions de commissaire aux comptes, associé d'audit et associé directeur, au service d'une clientèle diversifiée au cours de son mandat chez Coopers & Lybrand, L.L.P.



Ellen Keszler - Présidente du comité RH et rémunération



Ellen Keszler est directrice non exécutive au sein des conseils d'administration de Sojern (l'agence mondiale de données et médias sur les voyages société de services) et Shep (le secteur de l'analyse des données de voyage et des communications).



Elle était anciennement administrateur non exécutif du conseil d'administration de Extended Stay America,, Farelogix, North Texas Public Broadcasting, Pros Holdings Inc., Voyages et Transport, Yapta et Routehappy.



Ellen a été présidente et chef de la direction de Clear Sky Associates, une société de gestion et cabinet de conseil en stratégie axé sur les industries de la technologie et du voyage, depuis 2008. Elle est l'ancienne présidente de Travelocity Business, vice-présidente principale (division nord-américaine) de Sabre Travel Network, et a précédemment occupé divers postes financiers chez Sabre Holdings, American Airlines et JCPenney.



Michelle McKinney Frymire - Directrice générale



Michelle McKinney Frymire est directrice générale de CWT depuis mai 2021. Elle a également été présidente, Stratégie et transformation et directrice financière chez CWT, où elle a dirigé la transformation, la stratégie, la technologie, les ressources humaines, les achats et les finances de l'entreprise les fonctions.



Elle siège actuellement au conseil d'administration de Spirit Realty Capital. Michelle a rejoint CWT en 2019 et a plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie du voyage. Elle a occupé un large éventail de fonctions avec des rôles de leadership notables en tant que directrice financière chez Starwood Vacation Ownership, TruGreen LawnCare et Service King Collision Repair.



Elle a commencé sa carrière chez American Airlines, et a occupé des postes de direction financière à la fois avec Continental Airlines et Delta Air Lines. Elle a aussi occupé des postes de direction dans plusieurs sociétés de portefeuille de capital-investissement gérant un large éventail de responsabilités.



Tom O'Toole - Président du comité des nominations et ESG



Tom O'Toole est administrateur non exécutif du conseil d'administration d'Alliant Energy Corp.. Il était autrefois un administrateur non exécutif du conseil d'administration de Extended Stay America, LSC Communications Inc., cxLoyalty et Pegasus Solutions, Inc.



Tom est doyen associé pour la formation des cadres et professeur clinique de marketing à Kellogg School of Management de la Northwestern University, et a été conseiller principal à McKinsey and Company depuis 2017, juste avant d'être directeur marketing de United Airlines et président de son activité de fidélisation MileagePlus.



Il était auparavant le Responsable marketing et directeur informatique de Hyatt Hotels Corporation. En 2016, il a été nommé, puis reconduit, par le secrétaire américain au Commerce au conseil d'administration de Brand USA, l'entreprise publique-privée chargée d'augmenter les voyages aux États-Unis.



Donna Wells



Donna Wells est administratrice non exécutive au sein des conseils d'administration de Walker & Dunlop Inc., Mitek Systèmes et Amélioration. Elle était auparavant membre non exécutif du conseil d'administration avec Apex Technology Acquisition Corporation et Boston Private Bank.



Donna était auparavant présidente, chef de la direction et membre du conseil d'administration de Mindflash Technologies, une société de logiciels B2B. Avant Mindflash, elle a occupé des postes de direction chez Charles Schwab, Intuit et Mint.com.



Donna a commencé sa carrière chez American Express, où elle a lancé les cartes Corporate Platinum et Gold Rewards, et a dirigé le marketing américain et l'activité d'affiliation B2B pour le groupe Expedia.



Theresa Sage



Theresa Sage est administratrice non exécutive au conseil d'administration d'Acropolis Infrastructure Acquisition Corp., VIASAT Inc., Midcontinent Independent System Operator, et IMPINJ Inc. et était auparavant administrateur non exécutif de TCF Financial Corp.



Theresa a été consultante principale et associée directrice d'Utaza, LLC. depuis 2016. Elle a été directrice de l'information et vice-présidente principale de Delta Air Lines, et occupé le même poste chez Northwest Airlines avant cela.