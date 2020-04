Campagne digitale : le Pérou garde le lien avec ses visiteurs

Dans cette période où nous devons rester chez-nous pour nous protéger, le Ministère du Commerce Extérieur et du Tourisme du Pérou (MINCETUR) par le biais de son Agence de Promotion du Tourisme - PROMPERÚ a mis en ligne une vidéo baptisée "Je rêve, alors je voyage" pour maintenir le lien avec les visiteurs du monde entier.



La vidéo, qui a été diffusée par les réseaux sociaux et les principaux portails de voyage officiels du Perou, montre les principaux attraits de la destination, sa gastronomie, le patrimoine culturel ainsi que la nature et le littoral.



La vidéo sera disponible en espagnol, anglais, français, allemand et italien.

En attendant, découvrez #LePérouDepuisChezVous.