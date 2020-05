Camping : Siblu envisage la vente en agences de voyages

L’année avait pourtant si bien commencé pour Siblu.



Mais c’était sans compter avec l’épidémie de COVID-19 qui a contraint les Français à rester confinés pendant 55 jours.



« Nous étions à + 20% au 15 mars 2020 par rapport à la même période en 2019, mais nous perdons 1,5 M€ de ventes chaque semaine depuis le confinement. » annonce Mikael Quilfen, directeur marketing et communication de Siblu



Désormais le spécialiste de l'hôtellerie de plein air attend le feu vert pour une réouverture, car « les clients ne réserveront pas sans connaître cette date » explique t-il.



Et pour combler un peu le retard : « les mois de juin et juillet seront décisifs en terme de réservations . Il faudra être inventif, très agile en terme de communication, d’adaptation de produit…



C’est la première fois qu’il faudra à la fois parler vacances et protocoles sanitaires » analyse Mikeal Quilfen.