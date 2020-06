CampingMaG : la “verticale” des vacances sur et sous la toile

Les “ailes de saison” ont connu aussi une progression significative.



Mais le mois d’août reste indéboulonnable avec un taux d’occupation de 61 %, et même parfois de 90 % sur certains littoraux.



L'Hôtellerie de Plein air est un véritable “poids-lourd” du tourisme en France et représente 2,5 milliards d’euros de CA, 112 millions de nuitées et 37 000 emplois directs.



Elle ne cesse d’évoluer, comme rappelle la Fédération (FNHPA), avec de nouveaux produits tels les équipements d’hébergement locatif sur emplacements (baptisées « résidences mobiles de loisirs »).



Aux côtés des établissements familiaux, se sont développé des chaînes de type associatif ou franchise et de véritables Groupes.



Une professionnalisation qui va de paire avec la disparition de 1.000 établissements entre 2000 et 2018, la plupart du temps d’unités de petite taille, campings municipaux… etc.



Les campings sont un produit de choix chez certains réseaux de distribution comme Auchan, Carrefour ou Leclerc, où il représente plusieurs dizaines de milliers de locations chaque année. Encore un produit à rajouter à la palette des agences de voyages pour diversifier leurs ventes.