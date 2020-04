Campings.com lance une charte d'engagements sanitaires

"Ces semaines de confinement et de remise en question génèrent de nouvelles préoccupations et de nouveaux comportements. Il est de notre devoir d’inventer un tourisme post Covid-19 plus responsable, qui répond aux inquiétudes des familles"

Campings.com souhaite valoriser les campings qui renforcent leurs engagements pour assurer la protection des clients et des collaborateurs suite à la crise sanitaire Covid-19.indique Jérôme Mercier, Directeur Général de Campings.com.Pour ce faire, le spécialiste de la réservation d’hébergements de plein air a créé une charte CAMPINGS CLEAN CARE+ qui recense 14 règles à respecter en matière d'hygiène, de prévention et de protection.