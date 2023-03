Campings Paradis ajoute 20 nouveaux établissements à son réseau

D’après une étude menée par des acteurs du secteur, plus d’un tiers des Français interrogés ont envisagé de visiter une destination après l’avoir vue dans une série télé ou un film, et 40% d’entre eux sont même allés jusqu’à réserver un séjour. Camping Paradis fait référence à la série diffusée sur TF1 depuis 17 ans.Au-delà de la marque et des visuels, le réseau s'appuie sur des animations inédites et plus de 300 animateurs formés à la Camping Paradis Academy.