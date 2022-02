Appli mobile TourMaG



Canada, Vietnam, Mongolie, Tunisie, Papouasie-Nouvelle-Guinée : l’assouplissement des mesures sanitaires continue

Il semblerait que le secteur de voyage reprend vie petit à petit… Est-ce dû à l’arrivée du printemps ? La semaine dernière, nous partagions l’allègement des mesures sanitaires de certaines destinations… d’autres sortent également d’un règlement strict pour redonner, entre autres, un certain regain aux déplacements internationaux.

Lundi 21 Février 2022

Papouasie-Nouvelle-Guinée La Papouasie-Nouvelle-Guinée a rouvert ses frontières aux voyageurs vaccinés depuis le 16 février dernier, mettant fin à deux années de stricte fermeture qui ont isolé la nation mélanésienne de ses voisins.



Les visiteurs n’auront désormais plus besoin d’une autorisation ni d’effectuer une quarantaine pour entrer dans le pays, comme l'a précisé le commissaire local chargé de la pandémie David Manning. Certaines restrictions sont toutefois maintenues, notamment le port obligatoire d’un masque sur les marchés, dans les magasins, les transports publics ou encore les lieux de culte.



Document de voyage nécessaire pour voyager en Papouasie-Nouvelle-Guinée : Pour un séjour inférieur à trois mois, un visa de court séjour est nécessaire. Sur présentation d’un billet de retour, il peut être obtenu à l’arrivée, moyennant le paiement d’une taxe (à l’heure actuelle : 100 kinas, soit environ 26€). Les voyageurs français sont également éligibles à l'obtention d'un visa électronique d'entrée en Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour un séjour tourisme de 60 jours (30 jours pour un séjour d’affaires) valable 180 jours à compter de sa date de délivrance. Une page d'identité du passeport devra être fournie et celui-ci doit avoir une validité d’au moins 6 mois à la date de fin de séjour dans le pays.

Canada le pic de la vague Omicron, qui a été franchi fin janvier, et suite au contestations qui bloquent la capitale fédérale Ottawa (Ontario) depuis plus de deux semaines (mouvement initié par des camionneurs obligés de se faire vacciner pour passer la frontière avec les Etats-Unis).



Le Canada a donc annoncé mardi 15 février l’assouplissement des restrictions sanitaires à ses frontières, et notamment la fin de l’exigence d’un test PCR négatif à compter du 28 février pour les voyageurs vaccinés, tandis que le Québec va progressivement abandonner son passeport vaccinal d’ici le 14 mars. « Il est temps d’ajuster notre approche. Nous assouplissons aujourd’hui nos mesures aux frontières » , a déclaré Jean-Yves Duclos, le ministre fédéral de la Santé. Pour rappel, le Québec avait depuis le début de la vague Omicron instauré des mesures très strictes, interdisant en janvier jusqu’aux rassemblements privés et fermant tous les restaurants, cinémas, théâtres. Elles ont été progressivement levées.



Les voyageurs auront toutefois le choix d’utiliser un test antigénique rapide ou un test moléculaire et pourront également être testés aléatoirement à leur arrivée. De plus, la quarantaine est levée pour les voyageurs entièrement vaccinés en attente du résultat d’un test aléatoire.



Le ministre des Transports, Omar Alghabra, a pour sa part annoncé que « l’interdiction des vols internationaux vers tous les aéroports restants qui reçoivent normalement des vols internationaux sera levée » à compter du 28 février également.



Mongolie Après deux ans d’isolement et de restrictions parmi les plus sévères du monde (fermeture des frontières et confinement de la population à sept reprises), la Mongolie a décidé de rouvrir ses frontières aux voyageurs vaccinés.



De plus, le 14 février 2022, le gouvernement mongol a annoncé un abaissement de l’état d’urgence sanitaire de « orange » à « jaune », comme l’a rapporté l’agence de presse nationale Montsame. « Par cette décision, le pays ouvre ses frontières aux voyages internationaux » , a expliqué le Premier Ministre Luvsannamsrai Oyun-Erdene. Le port du masque et les mesures de distanciation restent malgré tout en place pour le moment.



Document de voyage nécessaire pour voyager en Mongolie : un e-visa électronique mis en place fin 2021 est demandé pour accéder au territoire mongol.



Vietnam



Pour autant, toute personne souhaitant entrer au Vietnam doit être entièrement vaccinée et devra observer une quarantaine de trois jours, soit chez elle, soit dans un hôtel. Au troisième jour, un test PCR sera effectué à ses frais. En complément, les voyageurs non vaccinés subiront un test rapide à l’arrivée à aux aéroports internationaux de Hanoi et de Hô-Chi-Minh-Ville, et devront “s’auto-isoler” pendant 7 jours à leur domicile ou dans l’hébergement réservé. Les jours 3 et 7, un test PCR sera effectué à leurs frais.



Et puis, nous avons appris que le pays devrait rouvrir complètement ses frontières aériennes, terrestres et maritimes d'ici le 15 mars 2022. En effet, le Ministère du tourisme a proposé au gouvernement vietnamien un projet de réouverture des frontières et la reprise de la délivrance de visas pour les touristes internationaux, y compris le visa électronique, ainsi que l'exemption de visa unilatéral et bilatéral à partir de cette date.



Pour appuyer cette proposition, le Ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Van Hung s'appuie sur la réussite du programme d'accueil des touristes internationaux. Ce dernier avait permis d'accueillir 9 000 voyageurs étrangers entre 20 novembre 2021 au 10 février, le tout avec des "résultats positifs".



Tunisie Depuis le 15 février dernier, le test PCR ou antigénique n’est plus obligatoire pour les voyageurs disposant d’un schéma vaccinal complet souhaitant se rendre sur le territoire tunisien.



Quant aux voyageurs non vaccinés, ils sont à nouveau autorisés à se rendre à destination s’ils présentent, avant l’arrivée en Tunisie, le résultat négatif d’un test PCR réalisé au plus tard 48h ou d’un test rapide ne dépassant pas les 24h.



Enfin, la Tunisie a levé le couvre-feu jeudi 10 février, partout dans le pays.



Document de voyage nécessaire pour voyager en Tunisie : le visa n’est pas nécessaire pour un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois, mais un passeport en cours de validité est obligatoire. Au-delà de trois mois, un visa et une carte de séjour doivent être obtenus auprès du ministère de l’Intérieur.



