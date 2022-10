Canada : la fin des restrictions rend le pays plus accessible

Pour rappel, les voyageurs français et européens sont exemptés de visa. En revanche, il leur faut obligatoirement remplir une autorisation de voyage électronique (AVE) leur permettant de voler vers la destination.L’AVE canadienne est valable 5 ans, ou jusqu’à expiration du passeport, et permet d’effectuer plusieurs séjours de 180 jours au Canada. Attention, le passeport doit afficher une date d’expiration de moins de 6 moisBien que le formulaire “ArriveCan” ne soit plus obligatoire, il reste tout de même recommandé de le remplir pour accélérer le processus d’immigration, notamment aux aéroports de Toronto (Pearson), Vancouver, Montréal et bientôt de Calgary, Edmonton, Winnipeg, Ottawa, Québec, Halifax et à l’aéroport Billy Bishop de Toronto.Une bonne nouvelle également pour les professionnels du tourisme, dont les compagnies aériennes . En effet, le personnel au sol va pouvoir gagner du temps et n’aura plus à vérifier les informations des passagers dans l’application ArriveCAN avant l’embarquement, à moins que ceux-ci ne choisissent de le remplir, comme précisé au-dessus.Tour-opérateurs et agences de voyages, les voyageurs vont naturellement continuer à vous poser des questions au sujet des formalités Covid. Cependant, n’hésitez pas à déléguer la partie formalités administratives de vos clients et recentrez-vous sur votre cœur de métier.