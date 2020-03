Canada : les ressortissants non canadiens interdits d’entrée sur le territoire

C'est au tour du Canada de fermer ses frontières aux ressortissants non canadiens.A compter du 18 mars,Cette mesure prévoit un certain nombre d’exceptions selon le statut des voyageurs concernés (par exemple : Les Américains. (Cf. déclaration du Premier ministre canadien). Le Quai d'Orsay informe par ailleurs que seulement quatre aéroports canadiens accepteront les vols internationaux – l’aéroport Pearson de Toronto, l’aéroport Montréal-Trudeau, l’aéroport international de Vancouver et l’aéroport international de Calgary.A ce stade, cette mesure ne s’applique ni aux vols intérieurs, ni aux vols en provenance des États-Unis, du Mexique, des Caraïbes et de Saint-Pierre-et-Miquelon.Compte tenu de ces mesures, le Quai d'Orsay recommande de reporter les voyages vers le Canada, en attendant que la situation se rétablisse.