Canaries : réouverture et 1er vol avec passeport santé numérique en juillet prochain

Les passagers de ce vol pionnier disposeront d'un profil numérique unique sur leur smartphone, sur lequel une entité sanitaire, accréditée par le Ministère de la Santé, téléchargera leurs informations médicales.



L'objectif est de donner aux voyageurs la tranquillité d'esprit de transporter en toute sécurité leurs données médicales qui les certifient comme personne non porteuse du Covid-19.



Grâce à ce profil numérique, les compagnies aériennes seront autorisées à augmenter régulièrement leur capacité de vol.



Les Canaries ont pour objectif d'offrir des mesures de santé et de sécurité à leurs touristes et à leurs résidents en introduisant des protocoles innovants qui leur permettront de continuer à profiter d'une excellente expérience de vacances.



Leur objectif est de fournir à leurs visiteurs et à leurs habitants des méthodes de sécurité sanitaire totales tout au long de leur cycle de vacances : aéroports, transports, hébergement, restaurants, plages...



Grâce à ce type de procédures, les Canaries peuvent contribuer à la refonte des protocoles touristiques et partager leurs connaissances avec d'autres destinations de vacances dans le monde entier. Leur objectif : rouvrir au tourisme international d'ici cet automne et d'aspirer à être pleinement opérationnelles pendant leur saison d'hiver.