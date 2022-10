La Palma : les Canaries lancent un appel d'offres pour plus de vols internationaux

Par ailleurs, Turismo de Islas Canarias a sélectionné des itinéraires depuis les villes importantes d'Allemagne et du Royaume-Uni, qui disposent d'aéroports avec un volume élevé de vols vers le reste des îles, et qui ne sont pas encore reliés à La Palma, et a également inclus d'autres marchés importants comme la France.



L'annonce, qui a déjà été envoyée pour publication au Journal officiel de l'Union européenne, est réalisée dans le cadre du Fonds de développement aérien, autorisé par la Commission européenne et géré par Turismo de Islas Canarias.



Pour que les mesures soient appliquées, une série de conditions doivent être remplies, notamment qu'il s'agisse de liaisons exclusivement internationales et nouvelles pour l'île des Canaries, La Palma ou que les compagnies s'engagent à exploiter la liaison pendant au moins deux ans.



Le montant maximal du programme ne peut dépasser 50 % des taxes d'aéroport. Cela permettra aux compagnies aériennes de disposer du temps nécessaire pour planifier et promouvoir les liaisons.