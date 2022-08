Paris-Orly : Transavia poursuit le développement de son réseau

Transavia s’envole cet hiver vers Istanbul et continue d’étendre son réseau au départ de Paris-Orly . Transavia annonce l’ouverture de la ligne Paris Orly-Istanbul pour son programme hiver.



Au départ de sa base parisienne, la filiale low-cost du groupe Air France proposera 4 vols par semaine pour des voyages à partir du 30 octobre. La compagnie poursuit le développement de son offre vers la Turquie et continue d’étendre son réseau international.



A partir de 64 € TTC l’aller simple, les vols entre Paris-Orly et Istanbul sont disponibles à la vente. Transavia opèrera 4 vols par semaine (les lundis, mercredis, vendredis et dimanches), à compter du 30 octobre.



Par ailleurs, Transavia annonce la prolongation de sa route Orly – Ankara sur l’hiver. Elle opérera 2 vols par semaine (les jeudis et dimanches), à partir de 84€ TTC l’aller simple. « Istanbul est une destination prestigieuse qui mérite d’être visitée en toute saison.