Cap sur l’Islande au départ du Havre Croisière autour de la terre de feu et de geysers à bord de Renaissance

CFC Croisières propose une croisière exceptionnelle au départ du Havre à destination des rivages islandais, s’inscrivant parmi ses traditionnels voyages au long-cours. De nombreuses offres de lancement sont disponibles jusqu’au 30 avril.

Rédigé par CFC – Compagnie Française de Croisières le Lundi 24 Avril 2023

CFC Croisières vous embarque à bord de Renaissance , son premier navire d’une capacité de 1100 passagers, pour un voyage exceptionnel autour de l’Islande du 23 juillet au 6 août 2023, au départ du Havre. Afin d’en faire profiter le plus grand nombre, la toute nouvelle compagnie a mis en place des offres exceptionnelles allant jusqu’à 50% de réduction sur le deuxième passager sur cet itinéraire.



Sur une sélection de croisières, la compagnie propose des cabines garanties aux tarifs avantageux et des offres allant jusqu’à 1 passager offert pour 1 passager payant.

Escale aux Îles Féroé La première escale du voyage aura lieu à Tórshavn, sur l’île de Streymoy qui compte parmi l’archipel des Féroé. Vous serez émerveillé par les falaises vertigineuses de Vestmanna qui abritent de nombreux oiseaux et par l’exceptionnel lac Sørvágsvatn, surnommé le « lac flottant » en raison de son altitude de 32 mètres et de sa proximité avec l’océan Atlantique, dans lequel il se jette en formant la cascade de Bøsdalafossur. Vous ne pourrez parcourir les îles Féroé sans traverser l’un des nombreux villages pittoresques qui se fondent dans la nature grâce aux toits recouverts d’herbe des maisons traditionnelles.

À la découverte de la terre de feu et de geysers Votre tour de l’Islande débutera sur la partie est de l’île, à Eskifjörður, située au cœur d’un fjord verdoyant durant l’été, et recouvert de neige en hiver. Ce petit village est le point de départ de superbes randonnées et si situe non loin des piscines géothermiques situées du lac Urriðavatn. Renaissance mettra ensuite le cap sur Húsavík, porte d’entrée vers les plus beaux trésors de la nature, en commençant par la cascade Goðafoss, considérée parmi les plus belles d’Islande, et les divers points d’observation des nombreuses espèces d’oiseaux qui peuplent la région, mais aussi des baleines, en raison de l’ouverture idéale de la baie. C’est ensuite à Ísafjörður que Renaissance jettera l’ancre, où vous serez ébloui par l’immensité des nombreux fjords alentours et bercé par la tranquillité de la petite île de Vigur, un havre de paix sur lequel les oiseaux cohabitent en harmonie avec les agriculteurs. Pour sa dernière escale islandaise, Renaissance accostera durant deux jours sur les rivages de la capitale Reykjavik, surplombée par la célèbre église de béton Hallgrímskirkja. Près de Reykjavik se trouvent d’incroyables chutes d’eau telle que Barnafoss, des paysages alternants entre montagnes aux cimes enneigées et plaines à perte de vue ou encore la station thermale réputée de Blue Lagoon. Vous aurez certainement la chance d’observer l’oiseau emblématique de l’Islande, le macareux. Avant de reprendre la mer vers le sud, Renaissance vous fera profiter d’une navigation scénique autour de la toute jeune île Surtsey, qui a atteint la surface de la mer en 1963, lors d’une éruption volcanique qui s’est achevée en 1967.

Escale en Irlande du Nord Avant de regagner les quais de la Cité Océane, Renaissance fera escale à Greencastle pour Belfast, capitale de l’Irlande du Nord. Vous aurez l’occasion d‘y visiter le b[musée consacré au Titanic ]b, paquebot transatlantique construit dans les chantiers navals de la ville et tristement rendu célèbre par son naufrage survenu en avril 1912 lors de sa première traversée. Cette escale vous offre aussi la possibilité de vous rendre au cœur des colonnes de basalte qui émergent de la mer, la « Chaussée des Géants », site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Des offres de lancement exceptionnelles jusqu’au 30 avril ! À l’occasion du lancement de son premier navire, CFC Croisières a mis en place des offres exceptionnelles valables jusqu’au 30 avril 2023 sur l’ensemble de ses croisières au départ du Havre, et sur une sélection de départs de Marseille. Les offres vont de 10% de réduction jusqu’à 1 passager offert pour 1 passager payant sur une sélection de catégories de cabines, depuis les extérieures jusqu’aux suites les plus prestigieuses. La compagnie complète son offre avec 25 à 50% de réduction sur les 3ème et 4ème passagers et jusqu’à 20% de réduction sur les forfaits boissons.

www.cfc-croisieres.fr



