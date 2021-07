Carole Desnost nommée directrice Technologies, Innovation, Projets du Groupe SNCF

Carole Desnost a été nommée le 1er juillet 2021, directrice Technologies - Innovation - Projets du Groupe SNCF et devient membre du comité exécutif de la SNCF.



À ce titre, elle aura pour missions de travailler sur les innovations du système ferroviaire français et de contribuer à la transformation technologique de l’entreprise, avec ses équipes en charge de l’Innovation et de la Recherche, de l’Interopérabilité et des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.



" Carole Desnost et ses équipes mettront à profit les nouvelles technologies et la recherche scientifique pour rendre le mode ferroviaire plus flexible, plus performant et encore plus respectueux de l’environnement. Développés dans le cadre de partenariats nationaux et internationaux, les trains du futur seront en effet largement décarbonés , précise le Groupe SNCF dans un communiqué.



Ils seront également digitalisés, connectés et assureront la mobilité de tous dans les territoires grâce aux prolongements offerts par de nouvelles solutions de transports. "