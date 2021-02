Cédric Dugardin, nouveau manager de transition de l'APST ?

dans un contexte de refinancement, de changement de gouvernance et de graves difficultés financières

élaboration, lancement et pilotage d’un plan de restructuration et de transformation du groupe ; négociation avec les syndicats ; accompagnement de la transition et réorganisation de l’équipe de direction ; impulsion d’une nouvelle vision stratégique

Il y a un an, en février 2020, il prenait notamment la tête de, une société spécialisée dans la distribution de la presse, quotidienne et magazine.En avril, la société déposait le bilan, mais une partie de ses actifs a depuis été reprise par la coopérative des quotidiens (CDQ) pour devenir France Messagerie. Un plan social touchant environ 650 personnes sur un total de 920 salariés a été mené.L'année précédente, en avril 2019, Cédric Dugardin arrivait à la direction de, pour restructurer l'entreprise (fermeture de 42 magasins) et mener à bien le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) qui portait sur la suppression de 1 900 emplois, peut-on lire sur sa page LinkedIn.Sur ce réseau professionnel, l'ex-CEO de Conforama précise sa mission, "" : "".Il sera tout de même limogé au bout de six mois, selon Le Parisien. Il est également le "redresseur" de, avant son rachat par Burger King.Diplômé de Sciences Po, titulaire d’un DESS Finance d'Entreprise et Marchés Internationaux de Capitaux et d’un Master of Science, Accounting and Finance de la London School of Economics, Cédric Dugardin a été manager pour le cabinet d'auditIl rejoint ensuite, puis est nomméde septembre 2006 à mars 2007, où il est le "directeur financier intérimaire des holdings de reprise du Printemps, en charge de l'intégration post acquisition", toujours selon son profil LinkedIn.En 2007, il intègrecomme directeur financier et directeur général adjoint Groupe, en charge de la finance, de l'informatique, de l'audit, des projets et du siège et devient président directeur général du Groupe en 2013.