Celebrity Cruises : réductions et vols gratuits sur certaines croisières jusqu'en mars 2023

Celebrity Cruises annonce une série d'offres sur un grand nombre d'itinéraires pour les réservations effectuées entre le 14 décembre 2021 et le 28 février 2022.



Ces offres octroient des économies allant jusqu'à 2 700 euros par cabine, des vols gratuits sur l'Europe et des vols à prix réduit pour les Caraïbes sur une sélection de croisières prévues entre le 1er janvier 2022 et le 31 mars 2023.



Pour rappel, les boissons, la connexion Wi-Fi et les pourboires sont "toujours inclus" chez Celebrity Cruises.



Par ailleurs, la marque de luxe étend sa politique de "Cruise with Confidence" pour permettre des annulations flexibles et des garanties du meilleur prix sur toutes les réservations effectuées avant le 31 janvier 2022.