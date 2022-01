Celestyal Cruises : jusqu'à 30% de réduction sur certaines croisières 2022

Des offres sont également disponibles sur l'itinéraire de quatre nuits de cette croisière au départ d'Athènes vers Mykonos, Kusadasi (Turquie), Patmos, Crète (Héraklion), Rhodes et Santorin, avec des tarifs à partir de 479€, au lieu de 670€.



L'itinéraire de sept nuits « Éclectique mer Égée » est également présent dans la campagne et proposé à partir de 789€ au lieu de 1 080€. Cet itinéraire part d'Athènes et fait escale à Istanbul en Turquie, Kavala et Thessalonique, Volos et Santorin.



L'itinéraire de sept nuits « Idyllique mer Égée », dont le tarif habituel est de 1 300€, a été réduit de plus de 30% pour atteindre seulement 879€. Cette croisière part d'Athènes et visite Thessalonique, Kusadasi (Turquie), Rhodes, Crète (Héraklion), Santorin, Mykonos et Milos.



Les offres à durée limitée de la campagne « Retour vers le bleu » sont également proposées sur la croisière de sept nuits « Trois Continents » à la découverte de l'Égypte, Israël, Chypre, la Turquie et la Grèce, à partir de seulement 879€ au lieu de 1 080€ initialement.



Le 15 octobre, la croisière thématique unique de sept nuits « Sur les pas de Saint Paul », qui part d'Athènes et visite Thessalonique, Kavala et Patmos en Grèce ainsi qu'Istanbul, Dikili et Kusadasi en Turquie, est proposée à partir de 1 139€, au lieu de 1 300€ en dehors de la période promotionnelle.



Pour les prochaines fêtes de fin d'année en mer, Celestyal Cruises propose une offre sur son voyage spécial Noël qui partira le 17 décembre prochain pour un séjour de 10 nuits. Cet itinéraire part d'Athènes et visite Thessalonique et Rhodes en Grèce, Izmir (Turquie), l'Égypte, Israël et Chypre. Il est proposé à 1 259€, au lieu de 1 360€ hors campagne.



Pour célébrer la nouvelle année, la croisière spéciale Nouvel An prendra la mer le 27 décembre 2022 pour une durée de 8 nuits. Elle partira d'Athènes et visitera la Crète (Héraklion), Santorin et Volos en Grèce et Kusadasi et arrivera à Istanbul, en Turquie. Elle est accessible à partir de 1 139€ au lieu de 1 300€.



Enfin, Celestyal Cruises propose également l'itinéraire combiné spécial Noël et Nouvel An de 18 nuits. Les convives partiront d’Athènes et visiteront Thessalonique, Rhodes, la Crète (Héraklion), Santorin et Volos en Grèce et Izmir, Kusadasi et Istanbul en Turquie, ainsi que l'Égypte, Israël et Chypre. A partir de 2 189€ pendant la campagne au lieu de 2 360€.



Toutes les croisières comprennent l'expérience Celestyal All-Inclusive avec boissons classiques illimitées, cuisine d'inspiration locale, divertissements à bord, taxes, frais portuaires et pourboires.