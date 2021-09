Certares capitalise ou rêve-t-il d’un “TUI” à la française ?

“rassemble une équipe de professionnels expérimentés du capital-investissement et de l'exploitation possédant une expérience approfondie de l'industrie, de l'investissement, des transactions et de la gestion. Nos activités d'investissement se concentrent sur plusieurs secteurs clés, notamment les voyages et le tourisme, l'hôtellerie, les entreprises et les services aux consommateurs.”

Créé en 2012 et dirigé par, son fondateur, Certares est un fonds d’investissement de plus en plus présent dans l’industrie touristique en France.Sur son site web corporate on peut lire qu’ilAurait-il omis dans la liste le transport aérien ? Que nenni :S'intéresse-t-il pour autant à la France ?Cela reste à prouver, maisbl’hypothèse n’est pas abracadabrantesque]b depuis qu’au sein du Conseil de surveillance de R-Plane, la société que contrôle Corsair, on constate laCertares et sa filiale Travel Leaders Group, sont présents au niveau mondial: croisières fluviales de luxe avec AmaWaterways, business travel avec Amex GBT et Havas, hôtellerie, location de voiture (Hertz), Avis et conseils (TripAdvisor), voyages culturels, Distribution (Marietton Developpement), voyage sur mesure (Voyageurs du Monde)...