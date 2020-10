Chalets de luxe Madame Vacances : "Nous sommes en train de tisser des liens avec les agences" l'interview de Joanna Laforge, directrice commerciale associée de Madame Vacances

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Fort d'un parc de de 22 000 lits en France réparti entre hôtels, résidences, chalets et villas, Madame Vacances se prépare à une nouvelle saison hiver. Déjà aguerri aux protocoles sanitaires avec la saison été, l'opérateur met en avant sa capacité d'adaptation pour accueillir les clients cet hiver. L'offre s'enrichit d'ailleurs de nouveaux chalets à Val d'Isère. Des produits "grand standing" sur lesquels Madame Vacances noue actuellement des partenariats avec les agences de voyages. Interview.

Rédigé par La Rédaction le Dimanche 25 Octobre 2020

TourMaG.com - Dans quel état d’esprit êtes-vous à la veille de la saison hiver ?



Joanna Laforge : Cette saison sera différente des autres et nous devons être prêts à nous adapter. Nous sommes prêts ! Cet été nous avons pu vite nous adapter et ouvrir nos établissements, avec des nouvelles mesures sanitaires. Nous étions heureux de pouvoir accueillir de nouveau des vacanciers.



Nous serons sur la même ligne cet hiver : on s’adaptera pour accueillir les clients dans les bonnes conditions, leur faire passer de très bonnes vacances, tout en respectant les consignes données par le gouvernement.



TourMaG.com - Quelles sont vos nouveautés pour cet hiver ?



Joanna Laforge : Des magnifiques chalets à Val d’Isère de 120 à 200m2 avec jacuzzi sur la terrasse pour se délasser après le ski et admirer le paysage et les étoiles la nuit.



TourMaG.com - Les clientèles étrangères seront vraisemblablement absentes. Est-ce une part importante de votre fréquentation, et si oui avez-vous mis des opérations spécifiques pour compenser cette absence ?



Joanna Laforge : Oui nous accueillons un grand nombre de clients étrangers l’hiver, et effectivement hiver il y en aura beaucoup moins.



Nos chalets de très grand standing sont habituellement réservés très à l’avance, souvent 10-12 mois en avance, par les clients étrangers. Néanmoins ils sont un lieu idéal pour des vacances en famille ou avec amis proches. Nous comptons séduire les clients français avec ces chalets.



Ce sont de grandes maisons de vacances privées et réservées pour soi-même, avec son propre jacuzzi ou sauna, avec des services proches de ceux d’un hôtel.



Nous espérons attirer une clientèle habituée à partir loin et qui cherche une alternative qui correspond à leurs attentes. Ces chalets très exclusifs peuvent être réservés via des agences de voyages selon leurs conditions habituelles.



Nous sommes en train de développer des liens avec ces agences pour offrir ce produit attractif et les assurer de notre professionnalisme en tant que groupe d’hôtellerie et séjours locatifs solide, qui depuis 30 ans, travaillent régulièrement avec des partenaires professionnel.

Annulation sans frais pour tout motif (Pas uniquement covid) Autres articles Airbnb intègre la fondation "je pars, tu pars, il part"

Madame Vacances s'implante sur la Côte d'Azur

Madame Vacances relance son opération "Pay what you Want"

Madame Vacances by Eurogroup lance une filiale en Espagne

Cofman et Eurogroup partenaires TourMaG.com - Ces clients étrangers comblent en partie les périodes hors vacances scolaires, avez-vous prévu des opérations sur ces périodes ?



Joanna Laforge : Nous avons déjà lancé certaines opérations promotionnelles, où nous sommes heureux de voir que les Français ont bien répondu présent, réservant les semaines de basse saison ainsi que les vacances scolaires. En novembre une offre de forfait ski offert sera aussi diffusée pour donner un coup de pouce important au budget des vacances au ski.



TourMaG.com - Quel est l'impact du protocole montagne sur l’organisation et la gestion des accueils ?



Joanna Laforge : Nous nous adaptons tous régulièrement dans la vie privée et la vie professionnelle aux nouvelles mesures sanitaires et aux restrictions, que ce soit dans la rue, dans les restaurants, dans les bureaux, et nous faisons pareil pour l’accueil des vacanciers.



Nous nous adaptons en cherchant un équilibre entre un accueil chaleureux et une disponibilité pour nos clients, et le besoin de respecter des distancions et autres protocoles pour les protéger ainsi que nos équipes. Nous avons de la chance d’avoir de l’espace dans nos lieux de vacances et dans nos hôtels ce qui nous a permis de bien gérer les protocoles. Nous continuerons de faire la même chose cet hiver.



TourMaG.com - Comment rassurer les clients ? Avez-vous mis en place des offres ou des opérations spéciales pour inciter les réservations au plus tôt ?



Joanna Laforge : Afin de permettre aux clients de réserver et planifier des vacances en toute sérénité, nous permettons l’annulation sans frais et ceci pour tout motif (et pas uniquement pour des raisons covid), ceci même pendant les vacances scolaires et sur nos chalets.

"Nous espérons attirer une clientèle qui a l’habitude de partir loin l’hiver" TourMaG.com - Cet été les ventes de dernière minute ont explosé pensez-vous que ce sera aussi le cas cet hiver ?



Joanna Laforge : Les réservations de dernière minute ont été une tendance de plus en plus importante depuis plusieurs années et cet hiver ce sera aussi le cas.



Néanmoins cet été nous avons vu que nos grandes villas avec piscine sur la côte Ouest et la Côte d’Azur ont été réservées très tôt. Dès que le confinement a pris fin, nos logements individuels et spacieux avec piscine privée ont tous été très vite réservés pour l’été.



Je pense qu’il en sera de même cet hiver. Les chalets individuels avec sauna ou jacuzzi et des grands séjours avec cheminée et terrasse se réserveront tôt.



TourMaG.com - L’été a été l’occasion pour certaines stations de voir affluer de nouveaux clients, pensez-vous qu’il en sera de même pour cet hiver ?



Joanna Laforge : Nous l’espérons. Peut-être certains clients qui ont l’habitude de partir loin l’hiver et qui n’ont pas skié depuis quelques années seront de nouveau séduits par la montagne, le soleil, l’air frais, les grandes espaces et les paysages magnifiques.



La vue du haut du Mont Vallon, à Méribel, sur le Parc de la Vanoise me coupera toujours le souffle.



Et aujourd’hui les hébergements de montagne offrent un très bon niveau de confort et il existe de nombreuses activités hors ski. Des balades en raquette pour profiter de la quiétude et beauté de la montagne, au tour du Lac du Tueda à Meribel par exemple ; une balade avec des chiens de traineaux à travers l’OIsans à l’Alpe d’Huez ….



L'accueil de chaque client d’une manière individuelle est très important. Nous cherchons toujours à faire un peu plus que ce qui est attendu par le client, que ce soit dans nos hôtels où dans nos chalets ou sur d’autres destinations. Nous proposons des peignoirs, même en taille enfant pour les petits, des chaussons pour être à l’aise à l’intérieur, des croissants livrés au chalet le premier matin.



Le plus petit plus qui lui donne envie de partir de nouveau avec Madame Vacances.

Lu 311 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > La Seine à Vélo : Paris - Deauville ou le Havre à vélo c'est possible ! Partenariat : ADN Tourisme s'engage à promouvoir l'utilisation des chèques-vacances