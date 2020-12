Alpes du Léman (Haute-Savoie) : un programme de Noël pour les sportifs et les familles

le programme des activités pour les vacances

Même sans skier, dans le grand blanc des Alpes du Léman, on part à l'aventure ! En famille, on aime découvrir le sulky traîneau (une exclu d'ici), l'atelier survie ou deux sorties thématiques en raquettes : c'est le top 4 des activités hors-ski des petits. Les sorties en raquettes se vivent de jour, comme sous les étoiles (dans la limite du couvre-feu), et se déclinent en plusieurs combos, avec toujours "une cerise sur le gâteau" : zen, tir à l'arc, astronomie, Dahu,... Egalement en week-end ou en mode lightpainting, les deux grandes exclus et nouveautés de l'hiver.

Proches d'Annemasse et Thonon-les-Bains (30mn), de Lyon (2 heures), les villages des Alpes du Léman en Haute-Savoie sont : Bellevaux, Habère-Lullin, Habère-Poche, Lullin, Mègevette, Reyvroz, Saxel, Vailly et Villard.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 23 Décembre 2020



Les raquettes.... sous toutes leurs formes ! - Rando raquettes et toboggans géants : une balade unique en compagnie de Boris, accompagnateur en montagne, qui promet d'être originale, car les participants sont invités à glisser sur de grands toboggans en neige !... ou rando raquettes et initiation aux notions de base de survie : nivologie, modes de construction d'un igloo, allumage d'un feu dans la neige sans briquet, traces d'animaux, initiation au Détecteur de Victime en Avalanche, flore comestible...

A partir de 7 ans. Tous les jours de 13h30 à 16h. Adulte 25 €. Enfant 20€.



- Balade à raquettes « Oiseaux de nuit » : 22 et 29 décembre. Sous le halo des frontales ou éclairés par notre beau satellite naturel, les vacanciers partent observer le Léman depuis son balcon et découvrent une belle forêt montagnarde.



Les accompagnateurs en montagne diplômés d'état mettent à disposition le matériel nécessaire. Un moment convivial, à partager ensemble, seul dans la montagne, que du bonheur !)

Départ de la Chèvrerie Bellevaux. Tarifs : Adulte : 30 €/ Enfant (moins de 13 ans) 25 €.



-Balades ludiques en raquettes, un voyage dans le temps à vivre en famille :

« Secrets de fées » se décline en 4 parcours à énigmes d'1h30 chacun, 4 balades magiques au fil des 4 saisons. A faire en raquettes en hiver. Livret disponible dans les bureaux de l'Office de Tourisme des Alpes du Léman, à la Ferme des Moises et au Foyer de loisirs des Moises. Tarif : 5 € Départ : Foyer de loisirs des Moises à Habère-Poche + d'infos 04 50 39 54 46.



« Les Enquêtes de Anne Mésia » partent elles du centre du village de Bellevaux. Application sur smartphone gratuite à faire en autonomie.

Chaque jour de la semaine avec l'ESF de Bellevaux : 04 50 73 70 44 et l'ESF de la Vallée Verte : 04 50 39 52 75, découvrez également une sortie raquette thématique accompagnée.

Pour les fondus...de ski de fond et de biathlon Autres articles Pralognan-la-Vanoise (Savoie) : des activités dans les airs et sur la neige !

Stations de Haute Maurienne Vanoise (Savoie) : ambiance nordique et grand Nord

Serre Chevalier Vallée Briançon (Hautes-Alpes) : de la glisse... autrement !

Le plan B des Sybelles (Savoie) pour passer les fêtes à la montagne

Val d'Isère : animations, sports et activités pour les fêtes de fin d'année Dans les Alpes du Léman, le ski de fond comme le biathlon sont possibles sur deux sites nordiques d'exception :



Le domaine nordique des Mouilles à Bellevaux

Ouvert tous les jours de 9h à 17h. Location matériel de ski, raquettes et vente à emporter (boissons, crêpes).

- Nocturne ski de fond aux Mouilles : les lundis et mercredis de 17h30 à 19h30. 4 €

- Initiation au biathlon : lundi de 15h30 à 17h30. 12 € Réservation 0450737153

- Cours de ski de fond en individuel ou groupe (max 5 pers) avec l'ESF de Bellevaux



Le domaine nordique des Moises à Habère-Poche

Ouvert tous les jours de 9h à 17h. Location matériel de ski, raquettes et vente à emporter (boissons, snacks).

-Cours de biathlon avec l'ESF Vallée Verte : 04 50 39 52 73

-Cours de ski de fond en individuel ou groupe avec l'ESF Vallée Verte



Pour les petits fondus ! De la marche au ski de fond il n'y a qu'un pas ! Dès deux ans les petits bouts de glisse peuvent se mettre au ski de fond, classique. Une belle façon de débuter le ski.



Les ESF des deux domaines nordiques des Alpes du Léman (Les Mouilles - Les Moises) proposent des cours de ski de fond et skating aux enfants. www.esf-valleeverte.com

Ouvert tous les jours de 9h à 17h. Location matériel de ski, raquettes et vente à emporter (boissons, crêpes).- Nocturne ski de fond aux Mouilles : les lundis et mercredis de 17h30 à 19h30. 4 €- Initiation au biathlon : lundi de 15h30 à 17h30. 12 € Réservation 0450737153- Cours de ski de fond en individuel ou groupe (max 5 pers) avec l'ESF de BellevauxOuvert tous les jours de 9h à 17h. Location matériel de ski, raquettes et vente à emporter (boissons, snacks).-Cours de biathlon avec l'ESF Vallée Verte : 04 50 39 52 73-Cours de ski de fond en individuel ou groupe avec l'ESF Vallée VertePour les petits fondus ! De la marche au ski de fond il n'y a qu'un pas ! Dès deux ans les petits bouts de glisse peuvent se mettre au ski de fond, classique. Une belle façon de débuter le ski.Les ESF des deux domaines nordiques des Alpes du Léman (Les Mouilles - Les Moises) proposent des cours de ski de fond et skating aux enfants. www.esf-bellevaux.com

Pistes de luge sécurisées et ski-joering Pour celles et ceux que la luge rend totalement dingue et qui souhaitent sortir des « pistes » battues, ils trouveront leur bonheur sur les pistes sécurisées du domaine nordique des Mouilles (dans la station d'Hirmentaz) et aux Habères, dans « le monde de Perce-Neige ».



Le ski-joering qui permet d'allier le plaisir du ski à la passion du cheval, grisé par la magie de l'hiver est aussi possible à Villard.

Tarifs : A partir de 15 € / l'heure.

Chiens de traineaux depuis la Chèvrerie à Bellevaux Au rythme des huskies de Haute-Savoie, on s'adonne volontiers à la conduite d'attelage de chiens de traîneaux ou tout simplement à réaliser un baptême, confortablement assis dans un traîneau.



- Initiation à la Pulka scandinave (la pulka est une petite luge attelée au chien par un brancard rigide, cet attelage nous permet d'initier en toute sécurité nos plus jeunes mushers) : mardi 22, jeudi 24 et jeudi 31 décembre de 10h à 11h30. 40 € / par Pulka (pour 1 adulte et 1 enfant).

- Baptême en chiens de traîneaux : dimanche 20, jeudi 24, jeudi 31 décembre et jeudi 7 janvier après-midi. Adulte 50 € /Enfant 25 € (de 4 à 10 ans accompagnés).

- Initiation à la conduite d'attelage. Initiation Junior : 60 € - Adulte : 100 € / personne.

Réservation obligatoire pour toutes ces activités auprès de Traîneaux Passion.





https://www.alpesduleman.com/ - Initiation à la Pulka scandinave (la pulka est une petite luge attelée au chien par un brancard rigide, cet attelage nous permet d'initier en toute sécurité nos plus jeunes mushers) : mardi 22, jeudi 24 et jeudi 31 décembre de 10h à 11h30. 40 € / par Pulka (pour 1 adulte et 1 enfant).- Baptême en chiens de traîneaux : dimanche 20, jeudi 24, jeudi 31 décembre et jeudi 7 janvier après-midi. Adulte 50 € /Enfant 25 € (de 4 à 10 ans accompagnés).- Initiation à la conduite d'attelage. Initiation Junior : 60 € - Adulte : 100 € / personne.Réservation obligatoire pour toutes ces activités auprès de Traîneaux Passion.



Lu 209 fois