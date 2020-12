Pralognan-la-Vanoise (Savoie) : des activités dans les airs et sur la neige !

Les enfants pourront également jouer au musher.



C’est au milieu de la forêt, à proximité du village de Pralognan-la-Vanoise, que s’étend le terrain de jeu du musher Mickaël et de ses huskies de Sibérie et d’Alaska. Le brief terminé, un ou deux chiens attelés, les mushers en herbe apprennent à piloter leur traîneau comme des grands, les bottes dans les cale-pieds et les mains sur le guidon. Les attelages des 8/12 ans filent sur un parcours Nature de près de 2 km tandis que les bambins dès 3 ans évoluent accompagnés de leurs parents dans un espace clos à la lisière de la forêt. « Gee », « Haw », « Whoa » !



Et aussi : randonnées en chiens de traîneaux pour toute la famille.



Pour les amateurs de sport, le domaine de Pralognan, sixième site nordique de Savoie, s’étend entre plateaux et forêts sur plus de 27 kilomètres de pistes, tracées pour le ski alternatif et le skating. Une piste verte (3km), une bleue (5,5km), deux rouges (2 et 7 km) et une noire (9,5km) accueillent les skieurs de tous niveaux ; et pour les plus jeunes, direction le Nordic Park, un espace ludique parsemé de bosses, woops, avec deux niveaux de difficulté (piste verte ou rouge).