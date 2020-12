Ski de rando : Courchevel (Savoie) en version peau de phoque... et pas que

Si vous aimez vous balader en forêt, prendre de l’altitude et vous dépenser dans un cadre calme et enchanteur, le domaine nordique de Courchevel saura vous satisfaire ! La station offre 52 km de pistes de ski de fond entretenues, balisées et… gratuites !Empruntez l’un des 19 itinéraires piétons damés, entretenus régulièrement par les services de la mairie et qui représentent plus de 47 km de sentiers !Profitez de la piste de luge* gratuite entre 1850 et Courchevel Village, grâce au retour en navettes possible jusqu'à l'ouverture des remontées mécaniques.La pratique du VTT sur neige ou du Fat Bike est :autorisée hors domaine skiable alpin, interdite sur le domaine skiable alpin sauf sur la piste de Cospillot, sur la piste Plan Fontaine (entre le chemin des Ecureuils et le chemin de Chantery) et sur les sections obligatoires pour rejoindre, au plus court, depuis la voie publique les départs des chemins piétonniers damés, interdite sur les pistes de ski de fond Plantrey, Bouc Blanc, sur les bifurcations vers Méribel - altiport, le plateau de Pralin et Le Praz.Une partie du circuit dit de la "Combe de Praméruel" est autorisée à la balade en scooter encadrée par les deux prestataires autorisés par la commune : Courchevel Aventure et Ski Vol.La pratique de la promenade à cheval est autorisée sur l’itinéraire Ferme de Pralong, piste ZEN Pralong, piste de Cospillot, sentier Sandraz, piste du Plan du Vah, chemin de Pralong.Une piste de ski joëring pourra également être aménagée aux abords de la Ferme de Pralong, à Courchevel 1850, selon les conditions d’enneigement.Les jardins d’enfants des écoles de ski sont ouverts.Renseignement et coordonnées : https://www.courchevel.com/fr/ski/decouvrir-et-apprendre