Challenge de ventes : Asia lance le Défi Australie

down under

Ce long périple de 22 jours/19 nuits permet une immersion complète "". Limité à 16 participants, ce voyage débute donc en Australie-Occidentale, vaste région encore méconnue des voyageurs français, mais spectaculaire à bien des égards.Au programme : la ville dynamique et détendue de Perth, l’île préservée de Rottnest Island, véritable sanctuaire naturel célèbre pour ses quokkas et ses plages paradisiaques, et la possibilité de faire une escapade à Fremantle, charmante cité portuaire réputée pour ses marchés animés et ses cafés tendance, où le street art est à tous les coins de rue.L’itinéraire se poursuit à travers le Territoire du Nord, du Top End au Centre Rouge, entre sites rupestres, lieux cérémoniels aborigènes, billabongs paradis de la faune ornithologique, cascades naturelles et canyons ocres, avant de rejoindre les récifs de la Grande Barrière de Corail et la forêt tropicale du Daintree, autour de Cairns dans le Queensland.Le périple inclut également la découverte des grandes métropoles de Sydney et Melbourne, des parcs nationaux des Blue Mountains et de la Great Ocean Road, au sud-est du pays. Un voyage avec un guide francophone qui conjugue les plus beaux trésors naturels et culturels de l’Australie.Depuis près de 40 ans de programmation, Asia se veut être également le spécialiste des autotours en Australie (en voiture, 4x4 et motorhomes), avec toute une palette de parcours par la route ou la piste, pour tous budgets et assemblés sur mesure par l'équipe de forfaitistes experts du TO, tous dûment certifiés " Aussie Specialists"