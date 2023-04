Appli mobile TourMaG



Challenge des ventes Quartier Libre. L’Irlande en VIP, ça vous tente ?

Quartier Libre organise, en partenariat avec l’OT d’Irlande, un challenge national des ventes jusqu’au 15 mai. Tentez de gagner votre place au voyage d’étude VIP qui se déroulera en octobre prochain sur l’île d’Emeraude.

Rédigé par Pascal VALENDRU le Lundi 3 Avril 2023

Profitez de l’engouement pour l’Irlande, et faites-vous inviter par Quartier Libre



C’est pourquoi, avec la participation de notre partenaire Tourism Ireland, nous avons décidé de remercier les vendeurs les plus fidèles de Quartier Libre en leur offrant un voyage spécial. Et… ce voyage se déroulera en octobre 2023. »



Stéphane nous détaille les règles de ce challenge des ventes : « La période concernée a débuté le 28 mars 2023 et s’achèvera le 15 mai 2023.



Pour y participer, il vous suffit de faire au minimum une vente sur l’un de nos 6 circuits en Irlande (NDLR le détail des circuits est dans notre catalogue



Voici les catégories de notre Ireland Awards 2023 et soyez l’un de nos 10 gagnants :



1 Le ou la Meilleur(e) vendeur(se) Circuit Irlande du concours *

2 Le ou la 2e Meilleur(e) vendeur(se) Circuit Irlande du concours *

3 Le ou la 3e Meilleur(e) vendeur(se) Circuit Irlande du concours *

4 Le plus gros dossier en nombre de pax du concours

5 Le deuxième plus gros dossier en nombre de pax du concours

6 Le troisième plus gros dossier en nombre de pax du concours

7 Le ou la Meilleur(e) vendeur(se) Circuit Irlande du concours, incluant tous les circuits *

8 Le ou la 2e Meilleur(e) vendeur(se) Circuit Irlande du concours, incluant tous les circuits *

9 Tirage au sort n°1 parmi tous les participants

10 Tirage au sort n°2 parmi tous les participants



Stéphane conclut « Le mardi 4 avril à 10H, nous organiserons un webinaire « Au cœur des deux Irlande », que j’aurai le plaisir d’animer en direct sur notre chaîne Youtube.

Il vous suffira de cliquez

Je vous donnerai les trucs, astuces et bon plans pour encore mieux vendre la destination.

Et dès à présent, connectez-vous à l'

Bonnes ventes ! ».

Notre catalogue et notre site sont là pour vous accompagner



N’attendez pas pour le feuilleter,



L’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 7/7 24/24 sur



Stéphane conclut : « La diversité de notre offre, la qualité de service et nos engagements aériens et terrestres ne sont plus à prouver. Notre action au quotidien est de faire en sorte de toujours mériter la confiance dont nous honorent nos clients».



*Chiffre d’affaires brut réalisé en prise de commande (taxes et assurances incluses), tous les détails

Quartier Libre est un Tour Opérateur français fort d'une expertise de plus de 30 ans. Quartier Libre propose des circuits accompagnés et des autotours au départ de 35 aéroports français ou frontaliers. Ses circuits sont reconnus pour la richesse de leurs activités et leur dimension culturelle.



Mail : agences@quartier-libre.fr

Site pro – Infos et réservation : www.quartier-libre.pro

