Changes : combattre l’inflation quoi qu’il en coûte ! La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change

L'inflation poursuit sa course effrénée. Quelles seront conséquences sur les économies et sur les taux de change ?Eléments de réponse avec Mondial Change qui propose chaque semaine sur TourMaG une analyse rapide du marché des changes.

Rédigé par Hubert BIGEARD le Mardi 10 Mai 2022

Le point économique combattre l’inflation.



En Turquie, l’indice des prix à la consommation est ressorti quasiment à 70% en variation annuelle en avril et l’indice des prix à la production (qui donne une indication de l’inflation à venir) est à trois chiffres. On parle dans ce cas d’hyper-inflation !



Aux Etats-Unis, l’inflation n’est que de 8,5% en avril. Mais c’est tout aussi inconfortable pour les consommateurs et les entreprises.



La rehausser son taux directeur de 50 points de base la semaine dernière. C’est une première depuis vingt-deux ans. Il est désormais compris entre 0,75% et 1,0% ; et d’autres hausses de taux devraient intervenir en juin et en juillet.



La Fed a également annoncé que le processus de réduction de son bilan allait commencer le mois prochain. Le retrait de la liquidité devrait permettre, entre autres, de réduire les prix de l’immobilier. En revanche, on sait qu’un tel processus n'est pas sans risques pour les marchés financiers et n’aura aucun effet sur l’envolée des prix des matières premières.



La lutte contre l’inflation va donc être un exercice compliqué ; mais l’économie américaine est probablement capable de supporter ces différentes mesures. En effet, même si le PIB des Etats-Unis s’est contracté au premier trimestre (à cause de facteurs extérieurs comme le commerce international), la consommation, reste robuste en particulier grâce à un marché de l’emploi solide.



La réunion de la Banque d’Angleterre (BoE) a jeté un froid sur le marché des changes. Le taux directeur principal a été, comme prévu, augmenté de 25 points de base, à 1% ; son plus haut niveau depuis 2009. Mais la BoE a dressé un panorama catastrophique de l’économie britannique pour les mois à venir : l’inflation devrait dépasser les 10% cette année et une entrée en récession est de plus en plus probable.



Du côté de la zone euro, plusieurs membres du Conseil des gouverneurs ont clairement indiqué qu'une hausse des taux pourrait être opportune dans les mois à venir (soit en juillet, soit en septembre). Cela pourrait apporter un peu de soutien à l'euro. Nous aurons plus de visibilité d'ici quelques semaines.

Le point technique La semaine dernière, l’euro a légèrement rebondi face à ses principales contreparties (en variation hebdomadaire) : +0,30% face au dollar américain, +0,63% face au dollar canadien, et +2,33% face à la livre sterling.



Ce rebond est essentiellement technique et un retournement de tendance durable n’est pas à l’ordre du jour.



L’euro est toujours dans une tendance baissière de long terme face au dollar et notre cible se situe à 1,0408 ; niveau qui pourrait être atteint dans les prochaines semaines.

SUPPORTS HEBDO RESISTANCES HEBDO S1 S2 R1 R2 EUR/USD 1,0408 1,0248 1,0652 1,0730 EUR/GBP 0,8283 0,8058 0,8649 0,8732 EUR/CAD 1,3497 1,3382 1,3958 1,4120 EUR/JPY 135,89 134,28 139,17 140,81

Les annonces de la semaine Cette semaine encore, l’inflation sera au centre de l’attention avec les publications de l’indice des prix à la consommation (le 11 mai) et de l’indice des prix à la production (le 12 mai) aux Etats-Unis.



Ces deux chiffres sont attendus en hausse, ce qui devrait renforcer les attentes en termes de durcissement monétaire par la Fed ; et donc contribuer au renforcement du dollar américain (face aux autres devises).

Jour Heure Pays Indicateur A quoi s’attendre ? Impact 10/05 11:00 Allemagne Indice ZEW du sentiment économique (Mai) Chute à -48 contre -41 au mois d’avril. Moyen 11/05 14:30 Etats-Unis Indice des prix à la consommation (Avril) Le consensus des analystes table sur une nouvelle progression à 8,7% en variation annuelle (contre 8,5% en mars). Elevé 12/05 14:30 Etats-Unis Indice des prix à la production (Avril) Ralentissement de la hausse en variation mensuelle : 0,5% contre 1,4% en mars. Elevé 13/05 16:00 Etats-Unis Indice de confiance de l’Université du Michigan (Mai) Baisse à 63,8 contre 65,2 en avril (le repli est lié à la progression de l’inflation). Faible

Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.



Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...



www.mondialchange.com



Contact : Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...Contact : hubert@mondialchange.com

