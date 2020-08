Chine : les voyages aériens intérieurs se rétablissent suite au COVID-19

La prévision de ForwardKeys d'une reprise complète est basée sur quatre facteurs.



Premièrement, la pandémie est désormais sous contrôle.



Deuxièmement, la capacité des sièges de l'aviation intérieure devrait augmenter de 5,7 % au cours de la dernière semaine d'août, par rapport à la même période l'année dernière.



Troisièmement, de nombreux élèves et étudiants voyagent avant la rentrée de septembre. Enfin, des promotions de prix agressives ont fortement stimulé la demande.



Depuis la mi-juin, neuf compagnies aériennes chinoises ont lancé une douzaine d'offres différentes.



Par exemple, la promotion "Fly Happily" de China Southern permet aux clients de voyager vers n'importe quelle destination dans le pays, avant le 6 janvier, pour 529 dollars.



Jusqu'à la fin de l'année, HNA permet aux passagers de ses compagnies aériennes de prendre un vol de et vers Hainan pour 386 $ et Xiamen Airlines lance "Students Fly", qui permet aux étudiants de première année d'université de prendre un vol entre le 25 août et le 25 septembre pour seulement 40 $.



Rétrospectivement, le marché de l'aviation en Chine a atteint son niveau le plus bas au cours de la deuxième semaine de février et il a lentement progressé depuis lors.