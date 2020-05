Christophe Jacquet (Havas Voyages) : "Nous ouvrirons début juin 10 agences en test"

TourMaG.com - De quelle manière anticipez-vous la reprise ?



Christophe Jacquet : Aujourd'hui nous ne sommes plus dans une position d'attaque mais dans une position défensive. La question est de savoir la manière dont on protège l'entreprise pour traverser la période actuelle. Nous sommes dans un mode d'hibernation, un mode contracté sur l'ensemble de nos dépenses.



Lorsque nous regardons un certain nombre d'hypothèses on se dit que 2020 sera une année qui va se terminer à -70%, - 80%, et 2021 ne reviendra pas sur l'historique de 2019.



Quand atteindrons-nous les niveaux de 2019 ? Cela prendra du temps certainement un peu plus de 2 ans.



TourMaG.com - Cette crise va t-elle précipiter une réorganisation de votre réseau ?



Christophe Jacquet : Non pas du tout. Le groupe est très actif sur le lobbying. Laurent Abitbol (Président du groupe Marietton ndlr) a été l'un des moteurs de l'ordonnance sur l'à-valoir, sur la prolongation du chômage partiel, et sur d'autres mesures qui sont en train d'être demandées en coordination avec le SETO , Les Entreprises du Voyage et d'autres leaders de l'industrie.



Toute cette énergie que nous mettons autour de ces mesures c'est pour préserver nos ressources, nous permettre d'avoir du temps et de repartir avec l'ensemble de nos collaborateurs et de notre réseau.



Il n'est pas question pour nous d'imaginer que le Havas Voyages d'avant le Covid-19 soit abîmé par cette crise. Notre ambition c'est d'être très attentifs à nos charges pendant cette période et prendre les mesures qui nous permettrons de repartir avec l'ensemble de nos collaborateurs et de notre réseau.