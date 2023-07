Civitatis : la plateforme incontournable pour les agences de voyage en France

L’entreprise de vente d’activités, de visites guidées et d’excursions en français dans le monde entier s’est convertie en un allié de taille pour les agences de voyages, grâce à sa plateforme intuitive qui leur est dédiée, offrant un vaste catalogue de plus de 82 000 activités.

Rédigé par Clémence Thouant le Lundi 24 Juillet 2023

Enrichissez les voyages de vos clients avec Civitatis

Avec une expertise de plus de 15 ans dans le secteur des activités touristiques, plus de 82 000 activités dans 3 650 destinations réparties sur 150 pays. L’an passé, la compagnie a enrichi le voyage de 6,5 millions de clients et cette année, tout laisse à espérer qu’elle enrichira le séjour de 10 millions de voyageurs.

En effet, Civitatis a souhaité la bienvenue au fonds d’investissement international Vitruvian Partners afin d’accélérer sa croissance sur les marchés internationaux, et plus particulièrement en France, en Italie et dans certains pays d’Amérique latine comme le Mexique et la Colombie. Ce fonds d’investissement a notamment propulsé les prestigieuses compagnies Skyscanner et Just Eat.



Grâce à un très large éventail d’offre sur le site, le client trouvera forcément chaussure à son pied, avec des prix pour tous les portefeuilles. Civitatis propose aussi bien des visites guidées que des excursions et circuits de plusieurs jours aux quatre coins du monde. Mais, le site propose également des activités de plein air et d’aventure, des spectacles, des balades en bateau et dans les airs, des visites gastronomiques ainsi que des transferts à l’aéroport.



Civitatis, un allié de taille pour les agences de voyages intuitive et dynamique qui facilite la vie des agences de voyage, en leur ouvrant tout un champ des possibles : plus de 82 000 activités pour leurs clients en seulement deux clics. Un accès direct à des milliers de produits touristiques qui se traduit en un réel gain de temps et coup de pouce pour les professionnels du tourisme.



Le large catalogue et la variété des produits soigneusement sélectionnés au préalable sur le site permet aux agences de personnaliser les itinéraires et de proposer des expériences uniques à leurs clients, améliorant ainsi leur satisfaction et leur fidélité. Cette opportunité de génération de revenus supplémentaires est un véritable atout pour les agences, contribuant à leur rentabilité et à leur croissance



À ce jour, Civitatis compte plus de 20 000 agences de voyages au sein de son programme. Celles-ci disposent gratuitement d’un tableau de bord intuitif et convivial leur permettant de répondre à tous leurs besoins et de gagner des commissions avantageuses facilement, avec un suivi personnalisé et un service clients disponible 7j/7, 24h/24. Depuis cette plateforme, les agences de voyage peuvent suivre leurs réservations, gérer les paiements et accéder à des rapports détaillés pour évaluer leurs performances. De quoi ouvrir de nouvelles perspectives aux professionnels du voyage.



Récemment, Civitatis a mis en place une amélioration considérable pour les agences de voyage avec un nouveau modèle de paiement (Buy Now, Pay Later) qui leur permet de réserver les activités de leurs clients et de payer plus tard. L’équipe de Civitatis est très à l’écoute des demandes des agences de voyage avec lesquelles elle travaille, c’est pourquoi de nombreuses actualisations sont faites fréquemment sur la plateforme des agences de voyage pour leur offrir un service toujours plus adapté à leurs besoins. En adoptant Civitatis, les agences de voyage peuvent se concentrer sur ce qu'elles font de mieux : créer des voyages mémorables et offrir des expériences uniques à leurs clients.

Contactez-nous pour enrichir le voyage de vos clients



agences@civitatis.com

+34 91 290 67 99 Ext. 21

Si vous souhaitez accéder au catalogue d'activités de Civitatis de plus de 82 000 activités, n'hésitez pas à contacter notre équipe qui se fera un plaisir de vous accompagner.





