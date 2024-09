Civitatis renforce sa présence en France à l'issue de sa participation à l'IFTM Top Resa

Avec une équipe entièrement dédiée à la France de sept personnes sur son stand rose si caractéristique, Civitatis a démontré une fois de plus son engagement envers ce marché stratégique. Tous les pôles étaient représentés : produits, agences, affiliation et communication. Cette présence renforcée a permis à Civitatis de démontrer son adaptation aux spécificités du marché français et d’offrir une relation de proximité à ses partenaires locaux.



Georges Sans, Directeur du développement France chez Civitatis, déclare : « Même si Civitatis a enchanté 10 millions de clients en 2023 et en séduira 15 millions en 2024, nous venons d'arriver sur un marché français qui découvre Civitatis et son offre de plus de 90 000 activités, visites guidées et transferts dans le monde. Je dois dire que le secteur de la distribution qui nous connaît depuis 2018, apprécie que notre équipe France se soit étoffée afin d'être encore plus proche d'elles".