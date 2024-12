Club Med accélère sa transformation digitale avec l’IA

Les objectifs de ce Hackathon étaient multiples : acculturer les équipes techniques et métiers (vente, marketing, ressources humaines, juridique...) aux problématiques de l’IA, faire collaborer différentes équipes et profils sur un projet commun et développer des projets répondant à des besoins et apportant des solutions à des irritants

Équipes commerciales : La vectorisation des bases de données a permis d’alimenter un chatbot interne pour faciliter la recherche d’informations produits.

Achats : Le projet vise à améliorer le pilotage des opérations en facilitant la collecte et l’analyse des données tarifaires de produits alimentaires pour les décisions d’approvisionnement.

Ressources humaines : Un prototype a été développé pour optimiser l’affectation saisonnière des collaborateurs (G.O®) dans les Resorts.

Marketing : Un assistant d’écriture, formé au ton et à la terminologie de la marque, a été conçu pour accompagner la création de contenu.

Juridique : Un modèle de recherche interne (RAG) a été élaboré pour simplifier les recherches documentaires des juristes.

IT : Des modèles permettent une affectation plus efficace des tickets de support informatique.

" s’est exprimée Siddhartha Chatterjee , Global Chief Data Officer du Club Med.La préparation de ce hackathon a nécessité plusieurs mois de travail, allant de la collecte des cas d’usage à la préparation des données. Six projets ont été étudiés, chacun correspondant à une équipe métier distincte, avec la participation de juristes, data scientists, architectes, data engineers, product owners et coachs Microsoft.. L’assistant d’écriture est déjà utilisé par les équipes francophones et sera étendu à d’autres langues. Les projets relatifs aux achats, aux affectations des G.O® et au modèle RAG nécessitent davantage de développement et sont prévus pour 2025.