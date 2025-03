Club Med dévoile sa stratégie de communication employeur

Ce sont eux qui incarnent l’âme et l’excellence de la gamme

Selon Sandrine Rossi , «» dans un secteur où les talents sont très recherchés. La stratégie repose sur une promesse forte : «», mettant en avant le rôle central des G.O et G.E dans l’expérience client. Laetitia Laurent , souligne que cette signature valorise la personnalité et le talent des collaborateurs : «. »Avec cette approche,ambitionne d’attirer des profils à la fois créatifs et alignés avec ses valeurs fondamentales :