Emploi Club Med : 1 250 postes à pourvoir pour l'été 2025 !

Les opportunités professionnelles proposées par Club Med couvrent six familles de métiers :



Hôtellerie & Restauration : 760 postes à pourvoir.



Enfance : 160 opportunités pour animer et encadrer les plus jeunes.



Sports nautiques et terrestres : 70 postes pour les maîtres-nageurs, moniteurs de voile, ski nautique, fitness, etc.



Arts & Spectacle : 35 talents recherchés pour animer les événements et spectacles des Resorts.



Supports & Vente : Des postes pour assurer le bon fonctionnement des infrastructures et des services.



Club Med Exclusive Collection : 60 professionnels viendront renforcer les équipes de cette gamme haut de gamme.