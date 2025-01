Gino Andreetta a souligné : « Ce partenariat est le fruit d'une vision partagée et d'une passion commune pour les sports de raquette. Babolat et Club Med, ce sont deux pionniers français animés par une vision commune : celle de mettre le sport et le bien-être au cœur de l’expérience client. Nos synergies continueront d’enrichir l’offre sportive tout compris du Club Med pour les années à venir, et nous sommes impatients de continuer cette aventure ensemble. »



« Babolat et Club Med ont en commun l’esprit d'innovation, l’audace et l’énergie indéfectible qui pousse sans cesse à aller de l'avant pour permettre à nos clients de s’épanouir dans la pratique de leur sport de raquettes. Nous n’avons jamais hésité à oser et à faire bouger les lignes, notamment techniques, pour permettre aux pratiquants de prendre encore plus de plaisir dans un esprit fun. Babolat et Club Med proposent des expériences innovantes avec la volonté d’améliorer la vie des gens, leur forme, leur santé, leur humeur », a de son côté déclaré Éric Babolat, Président Babolat.