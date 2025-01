Club Med Serre Chevalier monte en gamme : tout savoir sur les récentes rénovations

La rénovation du resort a également été menée dans " une logique responsable et durable ", ajoute Club Med. " Le maintien de tous les codes architecturaux d’un hameau au cœur de la nature et au pied des pistes a été respecté, afin d’intégrer au mieux le resort à l’écosystème alpin.



Dans cette même veine, un travail minutieux a été réalisé quant à l’origine des matières premières utilisées. Une opération de réemploi d’une partie de l’ancien mobilier, de certains matériaux et des déchets de chantier a également été menée, en vue de leur offrir une seconde vie" .



A noter que le Club Med de Serre Chevalier vise la certification BREEAM1* "Very Good" pour l’ensemble du resort, en s'appuyant sur une mise aux normes énergétiques, la rénovation des menuiseries, l’installation d’une ventilation double flux, l’isolation intérieure des bâtiments, le remplacement des chaudières et des résistances, etc.



* BREEAM : Building Research Establishment Environmental Assessment Method : référentiel de certification environnementale britannique, créé en 1990 .