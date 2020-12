Club Med : soleil, neige, quels seront les resorts ouverts cet hiver 2020 - 2021 ?

Le Club Med a dévoilé son plan d'ouverture pour l'hiver 2020 -2021.



Cette saison débutera au soleil avec l'ouverture de 10 resorts dès la mi-décembre en Guadeloupe (La Caravelle), au Maroc (Marrakech la Palmeraie), en République Dominicaine (Punta Cana et Michès Playa Esmeralda), au Mexique (Cancún Yucatán), aux Maldives (Kani et Les Villas de Finolhu) et au Brésil (Lake Paradise, Trancoso et Rio Das Pedras).



Des établissements qui ont pu bénéficier ses 7 derniers jours d'une belle hausse de leur taux d'occupation, selon Anne Browaeys, directrice générale marchés Europe - Afrique, citant lors d'une conférence de presse : +14 points sur la Palmeraie au Maroc ou encore +16 points sur la Caravelle en Guadeloupe.



"Certains de nos resorts, comme La Caravelle en Guadeloupe ou Kani aux Maldives sont quasi-complets pour la semaine du nouvel an" , poursuit Charlotte Bernin, directrice commerciale et omnicanale France.



Cette offre "soleil d'hiver" sera complétée dès le 20 mars par un nouveau resort aux Seychelles situé sur l'Ile de Sainte-Anne. " Notre positionnement sera unique et tourné vers les tribus familiales" précise Anne Browaeys.