Neige : le Club Med fermera ses resorts dans les Alpes pour les fêtes de fin d'année

Le Club Med annonce ainsi qu' " en toute hypothèse, nous nous mettons en position pour ouvrir nos resorts le 17 janvier prochain et sommes pleinement mobilisés pour réaliser la prochaine étape essentielle pour l’économie de la montagne : les vacances de février puis le printemps du ski. "



Le Club Med annonce accueillir chaque année plus de 300 000 clients français et internationaux dans les Alpes françaises et fait travailler directement 3400 GO et GE, et indirectement au moins le double via ses partenariats avec l’Ecole du Ski Français (700 moniteurs), les exploitants de remontées mécaniques et ses nombreux sous-traitants locaux précise un communiqué.