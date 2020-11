Ski pour les fêtes : des élus et des professionnels de la montagne lancent une pétition

Les signataires rappellent également qu'ils ont travaillé sur un protocole sanitaire : "Dans un élan collectif sans précédent, conscients de l’interdépendance des activités en station, les élus des stations, des régions, des départements, les parlementaires et les professionnels concernés (exploitants de domaine skiable, hébergeurs, écoles de ski, commerçants …) ainsi que leurs salariés se sont mobilisés, en étroite concertation avec les pouvoirs publics, pour mettre en œuvre des protocoles sanitaires complets et inédits.



Ainsi sur les domaines skiables - dont il faut souligner qu’ils constituent de grands espaces aérés - le port du masque sera obligatoire à bord des remontées, dans les files d’attente – qui seront organisées- et dans tous les bâtiments (gares, points de vente, services…) ; les règles de distanciation seront imposées dans toutes les files d’attente et les lieux de regroupement… Les conditions d’exploitation seront bien sûr adaptées et la vente de forfaits en ligne sera facilitée."



Les opérateurs de la montagne ne demandent pas de " dérogation spéciale par rapport aux mesures prises au niveau national ". Mais ils font part de leur incompréhension : "Il y a en réalité dans une station les mêmes risques que dans n’importe quelle ville • 70% de la clientèle réside dans des appartements individuels - et il serait incompréhensible d’ouvrir au public des lieux fermés (théâtres, cinémas, musées…) alors qu’on interdirait les activités de plein air."