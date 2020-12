Stations de ski, montagne : pourra-t-on skier en Europe ?

Alors que le gouvernement en France a pris la décision de ne pas ouvrir les remontées mécaniques pour les vacances de fin d'année, la Suisse ne les fermera pas.



Lors d'un point presse Emmanuel Macron, Président de la République a annoncé vouloir prendre des mesures pour éviter que les Français traversent les frontières pour aller skier à l'étranger.



" S'il y a des pays de l'UE et des pays hors UE qui maintiennent leurs stations de ski ouvertes, nous aurons des mesures de contrôles pour dissuader plutôt nos concitoyens d'aller dans des zones où on considère qu'il y a des risques d'infection et pour ne pas créer de déséquilibre avec des stations en France, en Italie ou en Allemagne qui resteraient fermées. Nous aurons des mesures restrictives et dissuasives. elle seront affinées dans les prochains jours" a t-il déclaré.



Pour Emmanuel Macron on ne peut pas "légitimement recommander à nos concitoyens d'aller dans les stations de ski qui sont des lieux de brassage (...) où le soir il fait nuit à partir de 17h et où on se retrouve dans des lieux qu'on a loué à plusieurs et on sait que c'est comme ça que l'on s'infecte."



Il prône une coordination européen sur ce point, sauf que tous les pays ne sont pas alignés sur la même ligne.