Compagnie des Alpes : Dominique Thillaud nommé à la direction générale dès le 1er juin 2021

Le Conseil d’Administration de la Compagnie des Alpes a confirmé sa volonté de dissocier les fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur Général.



Dans ce cadre, la direction générale du groupe sera confiée à Dominique Thillaud à compter du 1er juin 2021.



Ce dernier a débuté sa carrière dans le conseil et en banque d’affaires avant de rejoindre le groupe SNCF où il a œuvré pendant 8 ans, d’abord en qualité de responsable des investissements et du développement, puis de directeur général de SNCF Participations et directeur de la Stratégie du Groupe SNCF.



Il était depuis septembre 2012 Président du Directoire du Groupe Aéroports de la Côte d’Azur, dont il a accompagné la transformation et le développement, tant en France qu’à l'international.