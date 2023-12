Concur Travel lance une nouvelle expérience de réservation complète

Les réservations de location de voitures sur Amadeus sont déjà disponibles pour certains clients dans le cadre d'un programme restreint, tandis que l'expérience de réservation améliorée sera déployée au premier trimestre pour les clients éligibles, simultanément avec la nouvelle expérience de réservation de billets d'avion

Cette fonctionnalité facilitera la visibilité des itinéraires pour les collègues, favorisant la coordination des plans de voyage entre équipes

offrir une transparence accrue sur l'impact environnemental des voyages d'affaires, tant pour les entreprises que pour les utilisateurs.



En 2024, de nouvelles intégrations ferroviaires seront lancées dans le cadre de l'évolution continue des voyages

La nouvelle expérience de réservation sur Sabre est désormais opérationnelle pour les clients ayant configuré leurs paramètres conformément aux fonctionnalités disponibles au moment de la publication, et pour ceux dont les TMC ont opté pour la migration.Après les États-Unis,utilisant le GDS de Sabre.Les clients d'. "", précise SAP Concur.Le contenu hôtelier sur Amadeus est prévu pour le troisième trimestre 2024.SAP Concur a également ajoutéà la feuille de route de l'évolution de Concur Travel,, avec un accès complet au contenu et aux services de Travelport+ pour les vols, les hôtels et les locations de voitures.Egalement à partir du premier trimestre 2024, les utilisateurs de la nouvelle expérience Concur Travel auront la possibilité de. "", commente SAP Concur.En parallèle, SAP Concur s'engage dans un développement durable en réponse aux futures réglementations sur la déclaration et la compensation des émissions de CO2. Ainsi, au cours des six prochains mois, des améliorations seront apportées aux réservations d'avion, d'hôtel et de voiture pour "". La première connexion, avec le fournisseursera opérationnelle au printemps 2024.