Services financiers : Ayruu choisit Edenred Payment Solutions

"Ayruu est une solution SaaS qui combine tout le monde du voyage d'affaires. En travaillant avec Edenred Payment Solutions, nous avons réussi à centraliser considérablement nos paiements aux fournisseurs avec des cartes virtuelles - les rendant plus rapides, plus efficaces et même plus sûrs à les payer.



Depuis son lancement, nous sommes fiers de dire qu'Ayruu pourra atteindre son objectif d'éliminer 100 % des rapports de dépenses pour les clients. En améliorant ce processus de paiement, nous pouvons créer un voyage encore plus fluide entre les hôtels et les fournisseurs d'hébergement, les entreprises et leurs employés."

Au-delà des délais deet d’une, Ayruu bénéficiera également de lades numéros de carte virtuelle (VCN) à usage unique et des contrôles des dépenses pour atténuer le risque de fraude dans les paiements en ligne.L'accès aux systèmes de paiement de l'UE comme le virement SEPA signifie que Ayruu peut créditer des fonds sur son compte principal, tandis que les contrôles des dépenses - tels que la sélection de codes de catégorie de commerçant spécifiques - garantissent que les cartes ne peuvent être utilisées que pour des paiements de voyage valides.La solution s’intègre parfaitement au logiciel de Ayruu à l’aide de la plateforme basée sur l’API de Edenred Payment Solutions, faisant du nouveau processus un simple ajout au flux de travail existant. Sandrine Wu Jye , co-fondatrice d'Ayruu, a déclaré dans un communiqué de presse :