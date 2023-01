Appli mobile TourMaG



Voyage d’affaires : Ayruu va accélérer sur les produits et la durabilité en 2023🔑 L’interview de Nicolas Feuillade, co-fondateur de Ayruu, agrégateur mobile des déplacements professionnels.

L’agrégateur de solutions de transports, d’hébergement et de mobilité à usage business, Ayruu poursuit son développement. Lancée en 2015, l’entreprise qui se présente comme une alternative à la TMC, souhaite étoffer son offre et s’inscrire dans une démarche durable. Des recrutements sont prévus au cours de l’année. Le point avec Nicolas Feuillade, co-fondateur de Ayruu.

Rédigé par Caroline Lelievre le Mercredi 11 Janvier 2023

TourMaG.com – Que représente Ayruu aujourd’hui ?



Nicolas Feuillade : Ayruu est une alternative à ce que propose le marché Français.



Aujourd’hui soit une entreprise choisit d’être intermédiée et confie l’organisation de ses déplacements à une agence de voyages, soit elle laisse faire l’open booking, ce qui fait l’objet d’avances de frais et de notes de frais.



Ayruu est un agrégateur mobile des déplacements professionnels. Nous regroupons l’univers du voyage d’affaires à travers le transport, l’hébergement et la mobilité. Six connecteurs sont aujourd’hui disponibles : le train, l’avion, l’hôtel, la voiture de location, taxi et VTC et le covoiturage.



Nous allons au-delà du déplacement traditionnel, en proposant tout ce qui répond à la mobilité urbaine : taxi, VTC, mais aussi vélo partagé, trottinette, etc...



Une vingtaine d’entreprise font appel à nos services. Nous devrions compter une trentaine de clients à la fin du mois. Nous avons saisi des opportunités et ouvert quelques comptes à l’étranger, qui marchent très bien.



Quinze personnes travaillent au sein de l’équipe. Une phase importante de recrutements est prévue, pour atteindre 30 collaborateurs d’ici la fin d’année.



"Une transparence totale du prix" TourMaG.com - Qu’est-ce qui vous distingue d’une agence ?



Nicolas Feuillade : Notre valeur ajoutée est la relation directe avec le client.



Nous ne vivons pas sur les transactions de nos clients, ce qui permet une transparence totale du prix. C’est une valeur ajoutée aussi bien côté client que fournisseur.



Si ce dernier applique une tarification spécifique à une cible, il est assuré de pouvoir la reporter sur notre outil. Nous n’appliquerons pas de marge.



Le client, lui, peut décider du contenu, des fournisseurs et de la tarification. Il peut souscrire directement à des contrats avec des fournisseurs. A nous techniquement de les agréger au travers de notre API.



TourMaG.com – Êtes-vous satisfait du déploiement de la norme NDC ?



Nicolas Feuillade : Nous avons fait le choix dès le début de s’affranchir du GDS. Nous sommes en connexion directe.



En réduisant le nombre d’intermédiaires, fatalement nous réduisons les coûts. C’est intéressant pour le client et le fournisseur.



De mon point de vue, NDC est beaucoup plus simple, rapide à mettre en place, en comparaison au GDS. Les API se sont développées, le process de digitalisation même chose.

NDC : "Le contenu est en perpétuel évolution" TourMaG.com - Beaucoup d’agences s’opposent à NDC. Qu’en pensez-vous ?



Nicolas Feuillade : Sur la performance, il n’y a rien à reprocher à NDC. Le contenu est en perpétuel évolution. Certes, il y a deux ans, il était assez pauvre. C’est de moins en moins le cas.



Il nous manque une ou deux briques pour pouvoir avoir un contenu équivalent à ce que vous retrouvez aujourd’hui sur le site marchand d’une compagnie aérienne ou d’une centrale hôtelière. C’est ce que l’utilisateur recherche.



Pour moi, l’objectif il est là. Il n’est pas de comparer NDC à ce que propose un SBT ou OBT.



On oublie que c’est souvent au détriment de l’expérience utilisateur et dans l’intérêt économique des intermédiaires.



TourMaG.com - Le business model des agences est remis en cause. Quel est le vôtre ?



Nicolas Feuillade : Le [covid]urlblankblank:http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus a montré la faiblesse du modèle économique du marché.



Le nôtre est basé sur le principe de la licence par utilisateur actif et par mois. Nous proposons différentes offres selon le nombre de connecteurs choisis par le client.



A chaque fois qu’un utilisateur va faire une première réservation, nous allons le facturer dans le mois. S’il fait dix voyages, il n’y aura qu’une facturation dans le mois.



Si l’entreprise à un cycle de voyages irrégulier, quand elle voyage elle est facturée, quand elle ne voyage pas, elle ne le sera pas.



Nous avons également un système d’abonnement qui permet de bénéficier de notre service client. Il a été créé en 2022.

"Nous allons développer un panel de connecteurs au cours de 2023" TourMaG.com – Quelle est votre proposition en termes de RSE ?



Nicolas Feuillade :



D’abord, c’est un moyen de sensibiliser l’utilisateur. Depuis la crise sanitaire, le voyage doit être motivé. Nous affichons également le coût total du déplacement et son impact carbone.



A partir de ces trois données, l’approbateur valide ou non le voyage. C’est un service intégré automatiquement. 70% de nos clients l’utilisent.



Nous allons développer un panel de connecteurs au cours de 2023, qui vont aller dans le sens de la durabilité. Il est encore trop tôt pour en parler.



Aujourd’hui, nous travaillons avec plus de 200 compagnies de taxi et VTC et proposons du covoiturage. Nous avons recensé une douzaine de connecteurs, qui vont permettre de compléter notre offre.



En 2022, nous avons mis en place le calcul des émissions carbone par voyage, cela regroupe l'ensemble des réservations d'un voyageur.



TourMaG.com – La RSE est une véritable demande des clients ?



Nicolas Feuillade : Auparavant, c’était une démarche plutôt commerciale, pour se donner une bonne image. J’ai le sentiment, que depuis la crise sanitaire, cela a évolué.



Aujourd’hui, les dossiers d’appel d’offres ont une forte connotation durable dans la recherche de leurs fournisseurs.



TourMaG.com – Quelles sont vos ambitions pour 2023 ?



Nicolas Feuillade : L’évolution de nos produits va être importante en 2023. Il est encore trop tôt pour en parler. Nous avons investi énormément en 2022, pour pouvoir faire évoluer aussi bien notre API que nos outils en front.



Nous continuerons à développer des connecteurs pour répondre à notre objectif de durabilité.

