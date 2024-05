ASSUREVER : la Proximité au cœur de nos métiers

L'Expertise est l'un des piliers fondamentaux d'Assurever. Avec plus de 35 années d'expérience dans le domaine du courtage en assurance voyage, l'équipe d'Assurever possède une connaissance approfondie des défis et des exigences auxquels les voyageurs sont confrontés. « Notre expertise nous permet d'anticiper les besoins de nos clients et d’offrir des solutions adaptées et efficaces. » atteste Manuela BATT – Directrice de la Communication



La Confiance est également au cœur de la relation entre Assurever et ses clients. En choisissant Assurever comme partenaire en assurance voyage, les clients savent qu'ils peuvent compter sur une équipe dévouée, disponible pour les soutenir à tout moment. Cette confiance est renforcée par la transparence et l'intégrité qui guident chaque interaction avec les clients



L'Adaptabilité est une autre valeur clé qui distingue Assurever. Face à un environnement en constante évolution, Assurever s'efforce d'adapter ses produits et services pour répondre aux aléas climatiques, aux grèves, aux épidémies. Que ce soit en introduisant de nouvelles couvertures ou en améliorant les garanties existantes. Assurever est résolument tourné vers l'avenir pour garantir la satisfaction de ses clients. « C’est en ce sens, que nous avons également créé l’Assurever Academy : pour s’adapter aussi aux disponibilités des agents de voyage et leur permettre de se perfectionner en distanciel, soit via notre outil d’e-learning, soit via nos webinaires hebdomadaires » souligne Marc GUERIN, Responsable de la Formation