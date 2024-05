Job Dating EFHT : Un rendez-vous record !

Les partenaires de l'événement incluaient des entreprises reconnues telles que Worldia, le groupe Accor, Pierre et Vacances, Voyages d'exception, Machefert Group, Marietton Développement, Austral Lagon, Ceetiz, Adagio, Générali, Veepee, et le Club Med. Ces leaders de l'industrie ont partagé avec les étudiants les diverses possibilités de carrière allant de la gestion hôtelière aux voyages sur mesure en proposant des contrats d’apprentissages pour les formations proposées par l’EFHT : le BTS Tourisme , les titres professionnels Responsable d’Etablissement Touristique et Responsable de Développement Touristique Territorial et le Ms Tourisme Les interactions en face à face entre recruteurs et étudiants ont dominé l'événement, donnant à ces derniers une chance de se démarquer et de mieux comprendre ce que recherchent les entreprises leaders sur le marché. Des entretiens ont également été mises en place permettant aux entreprises de dénicher leurs futurs talents !