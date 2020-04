Confinement : on n’est pas sortis de l’auberge… ni de Schengen !

Un document de travail du BCG datant de plus d'une semaine, illustrant un scénario de progression du virus COVID-19, a été diffusé publiquement sans contexte ni autorisation du BCG.



Comme cela est clairement indiqué tout au long du document, la présentation n'est pas destinée à constituer ou à remplacer des conseils médicaux ou de sécurité.



Elle ne doit pas non plus être considérée comme une approbation ou une recommandation formelle d'une réponse particulière. Le scénario et les projections contenus dans le document varient de 100 à 1 000x et reflètent une gamme de résultats possibles, avec une reconnaissance claire de la façon dont les choses peuvent se dérouler différemment.



Ce document ne représente pas une vue officielle du BCG et n'a pas été autorisé pour publication ou publication par le BCG. Les organes de presse citant le document ont par la suite effectué des corrections pour clarifier ce qui précède.

En soutenant nos clients dans les secteurs public et privé, le BCG fait régulièrement de la planification de scénarios pour un éventail de problèmes. Nous analysons les données collectées en interne et en externe pour formuler ces scénarios, et les données nécessitent des mises à jour quotidiennes, compte tenu de la vitesse à laquelle la situation évolue.



La pandémie de COVID-19 est une crise humanitaire et économique sans précédent. Le BCG continue de surveiller la propagation de COVID-19, et notre priorité reste la santé et le bien-être de nos employés, de nos clients et des communautés où nous opérons. Nous nous engageons à faire notre part pour contribuer - et nous nous tiendrons aux côtés de nos clients des secteurs privé et public tout au long de cette crise.