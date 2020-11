Confinement : vers une dérogation "transport" permettant aux clients de pouvoir voyager ?

C'est l'un des principaux débats du secteur depuis la nouvelle version du confinement : est-il possible de voyager ?



Le gouvernement ne cesse de le répéter " il est interdit de voyager en Polynésie ou ailleurs pour des raisons autres que professionnelles, " nous précise Valérie Boned, la secrétaire générale des Entreprises du Voygage.



Et pourtant alors que le risque représente une amende de 135 euros, des Français quittent la France chaque jour et pas toujours pour travailler.



Une situation ubuesque, alors que le pays est confiné dû à un texte en contradiction avec la directive européenne sur la libre circulation des personnes et des contrôles assez peu fréquents.



Alors que l'activité reste engluée proche du fond, le syndicat maintient les discussions avec l'exécutif sur cette question.



" Il y a des échanges sur ce sujet. Nous sommes allés voir des ministres pour savoir comment gérer le fait qu'il soit interdit de se déplacer pour des raisons autres que professionnelles, alors que les aéroports sont ouverts, les avions volent et que des clients doivent partir, " précise la responsable.