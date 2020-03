Coronavirus : Qantas réduit la voilure et fait des économies

Du côté de Jetstar, les coupes à l'international sont aussi sensibles. Les vols vers Bangkok sont notamment suspendus, et ceux vers au départ de l'Australie vers le Vietnam et le Japon ont été réduits de moitié.



Enfin, le vol quotidien Gold Coast de Jetstar à destination de Séoul a été suspendu la semaine dernière.



Les capacités sur le réseau domestique ont elles aussi été réduites passant de - 3 à - 5 % jusqu'à la mi-septembre 2020. Le groupe de transport précise que "cela équivaut à immobiliser au sol 38 avions Qantas et Jetstar sur le réseau international et national. La réduction de capacité totale du groupe passe de 4 % (annoncée le 20 février) à 17 % pour le dernier trimestre de l'année fiscale 2020".



Le Groupe va profiter de cette période pour avancer les travaux de maintenance. Il rappelle sa " solidité financière " et annonce qu'il a mis en place un programme de réduction de coûts (baisse de la rémunération de la direction, mise en place de mesures de congés payés et non-payés et le gel des embauches).



"Nous prévoyons que la baisse de la demande se poursuivra au cours des prochains mois, c'est pourquoi, plutôt que d'adopter une approche fragmentaire, nous réduisons la capacité jusqu'à la mi-septembre. Cela nous permet de réduire nos coûts et de donner plus de certitude au marché, aux clients et à nos collaborateurs" a indiqué Alan Joyce, PDG du groupe Qantas.